Toki logo

Toki hind (TOKI)

Loendis mitteolevad

1 TOKI/USD reaalajas hind:

--
----
-8.20%1D
mexc
USD
Toki (TOKI) reaalajas hinnagraafik
Toki (TOKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-8.20%

-1.64%

-1.64%

Toki (TOKI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TOKI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TOKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TOKI muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, -8.20% 24 tunni vältel -1.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Toki (TOKI) – turuteave

$ 110.54K
$ 110.54K$ 110.54K

--
----

$ 110.54K
$ 110.54K$ 110.54K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Toki praegune turukapitalisatsioon on $ 110.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TOKI ringlev varu on 420.69T, mille koguvaru on 420690000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 110.54K.

Toki (TOKI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Toki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Toki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Toki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Toki ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.20%
30 päeva$ 0-5.90%
60 päeva$ 0-30.04%
90 päeva$ 0--

Mis on Toki (TOKI)

$TOKI, the Dragon featured in The Night Riders book by Matt Furie. Toki the Dragon, a creation by Matt Furie, is a vibrant and loyal guardian of the whimsical trio: Mystery, Wat and Hoodrat. With scales shimmering in hues of yellow sapphire and ruby, Toki is as enchanting as he is formidable. He stands as a fierce protector of his friends, blending his playful spirit with unwavering courage. Whether soaring through the skies or unleashing his fiery breath, Toki ensures the safety of his companions, defending their magical world against any threat. His bond with Mystery, Hoodrat, and Wat is unbreakable, and together, they embark on adventures filled with humor, heart, and the charm of Furie's imaginative artistry.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Toki (TOKI) allikas

Ametlik veebisait

Toki hinna ennustus (USD)

Kui palju on Toki (TOKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Toki (TOKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Toki nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Toki hinna ennustust kohe!

TOKI kohalike valuutade suhtes

Toki (TOKI) tokenoomika

Toki (TOKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Toki (TOKI) kohta

Kui palju on Toki (TOKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TOKI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TOKI/USD hind?
Praegune hind TOKI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Toki turukapitalisatsioon?
TOKI turukapitalisatsioon on $ 110.54K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TOKI ringlev varu?
TOKI ringlev varu on 420.69T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOKI (ATH) hind?
TOKI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TOKI madalaim (ATL) hind?
TOKI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TOKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TOKI kauplemismaht on -- USD.
Kas TOKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TOKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOKI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.