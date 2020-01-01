tobi (TOBI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi tobi (TOBI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

tobi (TOBI) teave Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media. Ametlik veebisait: https://hellotobi.xyz Ostke TOBI kohe!

tobi (TOBI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage tobi (TOBI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 436.38K $ 436.38K $ 436.38K Koguvaru: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M Ringlev varu: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 436.38K $ 436.38K $ 436.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01800695 $ 0.01800695 $ 0.01800695 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00043819 $ 0.00043819 $ 0.00043819 Lisateave tobi (TOBI) hinna kohta

tobi (TOBI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud tobi (TOBI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOBI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOBI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOBI tokeni tokenoomikat, avastage TOBI tokeni reaalajas hinda!

TOBI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOBI võiks suunduda? Meie TOBI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOBI tokeni hinna ennustust kohe!

