Mis on tobi (TOBI)

Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse tobi (TOBI) allikas Ametlik veebisait

tobi hinna ennustus (USD)

Kui palju on tobi (TOBI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie tobi (TOBI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida tobi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake tobi hinna ennustust kohe!

TOBI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

tobi (TOBI) tokenoomika

tobi (TOBI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOBI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse tobi (TOBI) kohta Kui palju on tobi (TOBI) tänapäeval väärt? Reaalajas TOBI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TOBI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TOBI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on tobi turukapitalisatsioon? TOBI turukapitalisatsioon on $ 448.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TOBI ringlev varu? TOBI ringlev varu on 998.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOBI (ATH) hind? TOBI saavutab ATH hinna summas 0.01800695 USD . Mis oli kõigi aegade TOBI madalaim (ATL) hind? TOBI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TOBI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TOBI kauplemismaht on -- USD . Kas TOBI sel aastal kõrgemale ka suundub? TOBI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOBI hinna ennustust

tobi (TOBI) Olulised valdkonna uudised