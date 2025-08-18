Mis on Titanium22 (TI)

What is the project about? Titanium Games is a cutting-edge venture in the blockchain gaming realm, leveraging the potential of Ethereum blockchain to architect unique single and multiplayer games. We offer not just an immersive gaming experience, but also a reward system involving $Ti tokens, Ethereum, and rare NFTs. Our project is a harmonious fusion of traditional gaming elements and blockchain technology, ensuring seamless gameplay alongside on-chain transaction security. What makes your project unique? Our uniqueness lies in the bridging of Web 2.0 gaming structures with blockchain technology, capturing the advantages of both. We provide a gaming experience that’s engaging and rewarding, with off-chain gameplay for smooth user experience and on-chain transactions for transparency and security. Plus, our games are designed to cater to a diverse gaming community, from solo players to PVP enthusiasts, and we're committed to continually developing new games that enrich the Titanium ecosystem. History of your project. Conceived by a mysterious collective known as the SevenDevs, Titanium Games was created with the vision to revolutionize the blockchain gaming landscape. We anticipate a successful launch of our first game, Ti-Miner, and will continued to grow our game portfolio and innovate, fueled by our passion for creating unmatched gaming experiences and a sustainable tokenomics model. What’s next for your project? We're in the process of crafting our next games, each designed to complement the unique tokenomics of $Ti. Moreover, we're planning to introduce the Tithereum NFT with a limited supply of 1k, where holders stand to benefit from a 33% profit share from our Ethereum side of the Ti-Miner game. Our goal is to become the premiere gaming coin not just on earth, but extending to Mars. What can your token be used for? Our native $Ti tokens are at the core of the Titanium ecosystem. They can be used for participating in our games, earning rewards, and gaining access to exclusive features. $Ti tokens not only offer utility within the gaming ecosystem but also present an opportunity for holders to participate in the governance and future direction of Titanium Games, helping us shape the future of blockchain gaming.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Titanium22 (TI) allikas Ametlik veebisait

Titanium22 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Titanium22 (TI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Titanium22 (TI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Titanium22 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Titanium22 hinna ennustust kohe!

TI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Titanium22 (TI) tokenoomika

Titanium22 (TI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Titanium22 (TI) kohta Kui palju on Titanium22 (TI) tänapäeval väärt? Reaalajas TI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Titanium22 turukapitalisatsioon? TI turukapitalisatsioon on $ 39.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TI ringlev varu? TI ringlev varu on 178.62T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TI (ATH) hind? TI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade TI madalaim (ATL) hind? TI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TI kauplemismaht on -- USD . Kas TI sel aastal kõrgemale ka suundub? TI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TI hinna ennustust

Titanium22 (TI) Olulised valdkonna uudised