Tiger Alpha (SN107) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tiger Alpha (SN107) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tiger Alpha (SN107) teave Ametlik veebisait: https://www.tigerinvests.com/ Ostke SN107 kohe!

Tiger Alpha (SN107) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tiger Alpha (SN107) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 410,26K $ 410,26K $ 410,26K Koguvaru: $ 762,12K $ 762,12K $ 762,12K Ringlev varu: $ 762,12K $ 762,12K $ 762,12K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 410,26K $ 410,26K $ 410,26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,59 $ 1,59 $ 1,59 Kõigi aegade madalaim: $ 0,378959 $ 0,378959 $ 0,378959 Praegune hind: $ 0,537935 $ 0,537935 $ 0,537935 Lisateave Tiger Alpha (SN107) hinna kohta

Tiger Alpha (SN107) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tiger Alpha (SN107) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SN107 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SN107 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SN107 tokeni tokenoomikat, avastage SN107 tokeni reaalajas hinda!

SN107 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SN107 võiks suunduda? Meie SN107 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SN107 tokeni hinna ennustust kohe!

