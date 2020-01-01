Thought (THT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Thought (THT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Thought (THT) teave Thought is changing the way the world creates, processes, regurgitates, interprets and even discards information through a combination of data analytics and artificial intelligence. The system has been developed to work with the Nuance application as well as hybrid data systems. The platform has also been programmed to fuse in and work and interact with the Thought Fabric system. Ametlik veebisait: https://thought.live/ Valge raamat: https://thought.live/assets/thought-white-paper.pdf Ostke THT kohe!

Thought (THT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Thought (THT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.30M $ 21.30M $ 21.30M Koguvaru: $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Ringlev varu: $ 533.90M $ 533.90M $ 533.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 62.58M $ 62.58M $ 62.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1552 $ 0.1552 $ 0.1552 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.03999523 $ 0.03999523 $ 0.03999523 Lisateave Thought (THT) hinna kohta

Thought (THT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Thought (THT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate THT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: THT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate THT tokeni tokenoomikat, avastage THT tokeni reaalajas hinda!

