The Pride logo

The Pride hind (PRIDE)

Loendis mitteolevad

1 PRIDE/USD reaalajas hind:

--
----
-8.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
The Pride (PRIDE) reaalajas hinnagraafik
The Pride (PRIDE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.73%

-8.04%

-36.62%

-36.62%

The Pride (PRIDE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PRIDE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PRIDEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PRIDE muutunud +0.73% viimase tunni jooksul, -8.04% 24 tunni vältel -36.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Pride (PRIDE) – turuteave

$ 16.03K
$ 16.03K$ 16.03K

--
----

$ 16.03K
$ 16.03K$ 16.03K

930.00M
930.00M 930.00M

929,996,666.6666666
929,996,666.6666666 929,996,666.6666666

The Pride praegune turukapitalisatsioon on $ 16.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PRIDE ringlev varu on 930.00M, mille koguvaru on 929996666.6666666. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.03K.

The Pride (PRIDE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse The Pride ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse The Pride ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse The Pride ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse The Pride ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.04%
30 päeva$ 0-42.73%
60 päeva$ 0-46.35%
90 päeva$ 0--

Mis on The Pride (PRIDE)

At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.

Üksuse The Pride (PRIDE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

The Pride hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Pride (PRIDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Pride (PRIDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Pride nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Pride hinna ennustust kohe!

PRIDE kohalike valuutade suhtes

The Pride (PRIDE) tokenoomika

The Pride (PRIDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRIDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Pride (PRIDE) kohta

Kui palju on The Pride (PRIDE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PRIDE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PRIDE/USD hind?
Praegune hind PRIDE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Pride turukapitalisatsioon?
PRIDE turukapitalisatsioon on $ 16.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PRIDE ringlev varu?
PRIDE ringlev varu on 930.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRIDE (ATH) hind?
PRIDE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PRIDE madalaim (ATL) hind?
PRIDE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PRIDE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PRIDE kauplemismaht on -- USD.
Kas PRIDE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PRIDE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRIDE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.