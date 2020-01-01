TempleDAO (TEMPLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TempleDAO (TEMPLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TempleDAO (TEMPLE) teave TempleDAO is designed on strong principles: building the Temple for the long-term, community first and fairly in all aspects, and prioritising stable wealth creation. Our innovative mechanics including safe minting, intrinsic value backed rewards, safe harvest, price defence incentives, and exit queue. Ametlik veebisait: https://www.templedao.link/rituals Ostke TEMPLE kohe!

TempleDAO (TEMPLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TempleDAO (TEMPLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 86.01M $ 86.01M $ 86.01M Koguvaru: $ 23.77M $ 23.77M $ 23.77M Ringlev varu: $ 23.72M $ 23.72M $ 23.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 86.18M $ 86.18M $ 86.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.94 $ 3.94 $ 3.94 Kõigi aegade madalaim: $ 0.186329 $ 0.186329 $ 0.186329 Praegune hind: $ 3.63 $ 3.63 $ 3.63 Lisateave TempleDAO (TEMPLE) hinna kohta

TempleDAO (TEMPLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TempleDAO (TEMPLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TEMPLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TEMPLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TEMPLE tokeni tokenoomikat, avastage TEMPLE tokeni reaalajas hinda!

TEMPLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TEMPLE võiks suunduda? Meie TEMPLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TEMPLE tokeni hinna ennustust kohe!

