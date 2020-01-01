Taurus (TAURUS) tokenoomika
Taurus (TAURUS) teave
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space.
This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields.
Taurus, the Bull 🐂, resonates with the grounding and stabilizing energy of mid-spring, from mid-April to mid-May. Representing strength and reliability, Taurus season is a time to appreciate comfort and persistence. 🌿 Harness the nurturing and steadfast power of Taurus!
Taurus (TAURUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Taurus (TAURUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Taurus (TAURUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Taurus (TAURUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate TAURUS tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
TAURUS tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate TAURUS tokeni tokenoomikat, avastage TAURUS tokeni reaalajas hinda!
TAURUS – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu TAURUS võiks suunduda? Meie TAURUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.