Banana (BANANAS31) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Banana (BANANAS31) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Banana (BANANAS31) teave Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon. Ametlik veebisait: http://bananaforscale.ai/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 Ostke BANANAS31 kohe!

Banana (BANANAS31) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Banana (BANANAS31) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 69.97M $ 69.97M $ 69.97M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 69.97M $ 69.97M $ 69.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0741098 $ 0.0741098 $ 0.0741098 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 Praegune hind: $ 0.0069967 $ 0.0069967 $ 0.0069967 Lisateave Banana (BANANAS31) hinna kohta

Banana (BANANAS31) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Banana (BANANAS31) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BANANAS31 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BANANAS31 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BANANAS31 tokeni tokenoomikat, avastage BANANAS31 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BANANAS31 Kas olete huvitatud Banana (BANANAS31) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BANANAS31 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BANANAS31 MEXC-ist osta!

Banana (BANANAS31) hinna ajalugu BANANAS31 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BANANAS31 hinna ajalugu kohe!

BANANAS31 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BANANAS31 võiks suunduda? Meie BANANAS31 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BANANAS31 tokeni hinna ennustust kohe!

