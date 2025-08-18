Rohkem infot TAB

TabMan hind (TAB)

Loendis mitteolevad

1 TAB/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
TabMan (TAB) reaalajas hinnagraafik
TabMan (TAB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132248
$ 0.00132248$ 0.00132248

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.52%

+5.52%

TabMan (TAB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TAB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TABkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00132248 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TAB muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TabMan (TAB) – turuteave

$ 38.34K
$ 38.34K$ 38.34K

--
----

$ 38.34K
$ 38.34K$ 38.34K

10.00B
10.00B 10.00B

9,999,999,340.0
9,999,999,340.0 9,999,999,340.0

TabMan praegune turukapitalisatsioon on $ 38.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TAB ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 9999999340.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.34K.

TabMan (TAB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TabMan ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TabMan ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TabMan ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TabMan ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+1.38%
60 päeva$ 0+20.04%
90 päeva$ 0--

Mis on TabMan (TAB)

Tabman is a superhero-themed meme coin designed to operate within the Dextab portal ecosystem. The $TAB token aims to create a fun and engaging environment in the decentralized finance (DeFi) space. The project features a Buyback and Burn mechanism that enhances the token's scarcity, thereby increasing its potential value for holders. A portion of the fees from Dextab is allocated to repurchase $TAB from the market, effectively reducing the total supply over time. Tabman also provides users with seamless trading tools, including limit order features, allowing for efficient token exchanges within the Dextab ecosystem. The platform is designed to offer a user-friendly interface and low trading fees, promoting an enhanced trading experience. Community engagement is central to Tabman's growth strategy, fostering a vibrant user base through viral marketing and social interactions. The roadmap outlines various phases, including initial foundation and launch, enhancements and partnerships, and future growth through interoperability across multiple blockchain networks. Tokenomics for $TAB include a total supply of 10 billion tokens, with allocations for presale (30%), staking and bonuses (15%), marketing (20%), liquidity (30%), and airdrops (5%). This distribution aims to support the project's long-term sustainability and community appreciation.

Üksuse TabMan (TAB) allikas

Ametlik veebisait

TabMan hinna ennustus (USD)

Kui palju on TabMan (TAB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TabMan (TAB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TabMan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TabMan hinna ennustust kohe!

TAB kohalike valuutade suhtes

TabMan (TAB) tokenoomika

TabMan (TAB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TabMan (TAB) kohta

Kui palju on TabMan (TAB) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAB/USD hind?
Praegune hind TAB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TabMan turukapitalisatsioon?
TAB turukapitalisatsioon on $ 38.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAB ringlev varu?
TAB ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAB (ATH) hind?
TAB saavutab ATH hinna summas 0.00132248 USD.
Mis oli kõigi aegade TAB madalaim (ATL) hind?
TAB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TAB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAB kauplemismaht on -- USD.
Kas TAB sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.