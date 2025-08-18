Rohkem infot SYK

Stryke logo

Stryke hind (SYK)

Loendis mitteolevad

1 SYK/USD reaalajas hind:

$0.052724
-8.00%1D
USD
Stryke (SYK) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 14:06:12 (UTC+8)

Stryke (SYK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.052684
24 h madal
$ 0.05887
24 h kõrge

$ 0.052684
$ 0.05887
$ 0.452935
$ 0.02241411
-4.80%

-8.06%

+5.75%

+5.75%

Stryke (SYK) reaalajas hind on $0.052724. Viimase 24 tunni jooksul SYK kaubeldud madalaim $ 0.052684 ja kõrgeim $ 0.05887 näitab aktiivset turu volatiivsust. SYKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.452935 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02241411.

Lüliajalise tootluse osas on SYK muutunud -4.80% viimase tunni jooksul, -8.06% 24 tunni vältel +5.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stryke (SYK) – turuteave

$ 2.01M
--
$ 2.01M
37.91M
37,909,253.89188553
Stryke praegune turukapitalisatsioon on $ 2.01M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SYK ringlev varu on 37.91M, mille koguvaru on 37909253.89188553. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.01M.

Stryke (SYK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stryke ja USD hinnamuutus $ -0.00462534290104628.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stryke ja USD hinnamuutus $ +0.0152762992.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stryke ja USD hinnamuutus $ +0.0492220613.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stryke ja USD hinnamuutus $ +0.018616720307273474.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00462534290104628-8.06%
30 päeva$ +0.0152762992+28.97%
60 päeva$ +0.0492220613+93.36%
90 päeva$ +0.018616720307273474+54.58%

Mis on Stryke (SYK)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Stryke (SYK) allikas

Ametlik veebisait

Stryke hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stryke (SYK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stryke (SYK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stryke nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stryke hinna ennustust kohe!

SYK kohalike valuutade suhtes

Stryke (SYK) tokenoomika

Stryke (SYK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SYK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stryke (SYK) kohta

Kui palju on Stryke (SYK) tänapäeval väärt?
Reaalajas SYK hind USD on 0.052724 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SYK/USD hind?
Praegune hind SYK/USD on $ 0.052724. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stryke turukapitalisatsioon?
SYK turukapitalisatsioon on $ 2.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SYK ringlev varu?
SYK ringlev varu on 37.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYK (ATH) hind?
SYK saavutab ATH hinna summas 0.452935 USD.
Mis oli kõigi aegade SYK madalaim (ATL) hind?
SYK nägi ATL hinda summas 0.02241411 USD.
Milline on SYK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SYK kauplemismaht on -- USD.
Kas SYK sel aastal kõrgemale ka suundub?
SYK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYK hinna ennustust.
2025-08-18 14:06:12 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.