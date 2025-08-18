Rohkem infot SQID

SquidOnSui logo

SquidOnSui hind (SQID)

Loendis mitteolevad

1 SQID/USD reaalajas hind:

--
----
+0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SquidOnSui (SQID) reaalajas hinnagraafik
SquidOnSui (SQID) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

+2.57%

+0.15%

+0.15%

SquidOnSui (SQID) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SQID kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SQIDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SQID muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, +2.57% 24 tunni vältel +0.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SquidOnSui (SQID) – turuteave

$ 26.20K
$ 26.20K$ 26.20K

--
----

$ 26.20K
$ 26.20K$ 26.20K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

SquidOnSui praegune turukapitalisatsioon on $ 26.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SQID ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.20K.

SquidOnSui (SQID) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SquidOnSui ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SquidOnSui ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SquidOnSui ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SquidOnSui ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.57%
30 päeva$ 0-41.46%
60 päeva$ 0-8.67%
90 päeva$ 0--

Mis on SquidOnSui (SQID)

SQUID ON SUI aims to be a leading meme coin within the Sui ecosystem with a strong emphasis on community engagement. It's designed to foster a transparent and inclusive environment where every member feels valued and empowered. Born from the desire to create a fun and engaging memecoin, SQUID ON SUI captures the innovative spirit of the Sui Network. It's more than just a meme coin; it's a symbol of the community's creativity and collaborative spirit within the Sui ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SquidOnSui (SQID) allikas

Ametlik veebisait

SquidOnSui hinna ennustus (USD)

Kui palju on SquidOnSui (SQID) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SquidOnSui (SQID) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SquidOnSui nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SquidOnSui hinna ennustust kohe!

SQID kohalike valuutade suhtes

SquidOnSui (SQID) tokenoomika

SquidOnSui (SQID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SQID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SquidOnSui (SQID) kohta

Kui palju on SquidOnSui (SQID) tänapäeval väärt?
Reaalajas SQID hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SQID/USD hind?
Praegune hind SQID/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SquidOnSui turukapitalisatsioon?
SQID turukapitalisatsioon on $ 26.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SQID ringlev varu?
SQID ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SQID (ATH) hind?
SQID saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SQID madalaim (ATL) hind?
SQID nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SQID kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SQID kauplemismaht on -- USD.
Kas SQID sel aastal kõrgemale ka suundub?
SQID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SQID hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.