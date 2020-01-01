Speedy (SPEEDY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Speedy (SPEEDY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Speedy (SPEEDY) teave In the wild world of crypto, where every new coin races to the top, one little turtle is making waves with a time-tested motto: "Slow and Steady Wins the Race." Introducing $SPEEDY, the memecoin that's here to remind you that greatness comes not from rushing, but from steady, thoughtful progress. $SPEEDY is on the ethereum blockchain. We strive ourselves in daily fresh content with plans for a game and animation series. Ametlik veebisait: https://speedytheturtle.xyz/ Ostke SPEEDY kohe!

Speedy (SPEEDY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Speedy (SPEEDY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 936.09K $ 936.09K $ 936.09K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 936.09K $ 936.09K $ 936.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04556329 $ 0.04556329 $ 0.04556329 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00069145 $ 0.00069145 $ 0.00069145 Praegune hind: $ 0.00093605 $ 0.00093605 $ 0.00093605 Lisateave Speedy (SPEEDY) hinna kohta

Speedy (SPEEDY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Speedy (SPEEDY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPEEDY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPEEDY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPEEDY tokeni tokenoomikat, avastage SPEEDY tokeni reaalajas hinda!

SPEEDY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPEEDY võiks suunduda? Meie SPEEDY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPEEDY tokeni hinna ennustust kohe!

