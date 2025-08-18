Mis on Sora Validator (VAL)

VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network.

Sora Validator (VAL) tokenoomika

Sora Validator (VAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sora Validator (VAL) kohta Kui palju on Sora Validator (VAL) tänapäeval väärt? Reaalajas VAL hind USD on 0.01931274 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VAL/USD hind? $ 0.01931274 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VAL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sora Validator turukapitalisatsioon? VAL turukapitalisatsioon on $ 1.11M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VAL ringlev varu? VAL ringlev varu on 57.60M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VAL (ATH) hind? VAL saavutab ATH hinna summas 9.05 USD . Mis oli kõigi aegade VAL madalaim (ATL) hind? VAL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VAL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VAL kauplemismaht on -- USD . Kas VAL sel aastal kõrgemale ka suundub? VAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VAL hinna ennustust

