SOMESING (SSG) teave SOMESING is a blockchain-based global mobile karaoke app. It allows anyone to enjoy singing and listening to the best quality recordings created by its users for free anytime and anywhere throughout the globe. It is characterized by its well-designed token economy through which users can transparently be rewarded for their contents as the tokens supported to the contents are automatically distributed by smart contracts on the blockchain. Launched on 2018 by a team based in Korea & Singapore, SOMESING aims to address creator's profit sharing on platform, low quality of karaoke app, barrier of paid service, untransparency of copyrights & music source suppliers in global. Ametlik veebisait: https://somesing.io/ Valge raamat: https://somesing.io/global/assets/file/SOMESING_whitepaper_en.pdf Ostke SSG kohe!

SOMESING (SSG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SOMESING (SSG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 383.73K $ 383.73K $ 383.73K Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 383.73K $ 383.73K $ 383.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.285814 $ 0.285814 $ 0.285814 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SOMESING (SSG) hinna kohta

SOMESING (SSG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SOMESING (SSG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SSG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SSG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SSG tokeni tokenoomikat, avastage SSG tokeni reaalajas hinda!

SSG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SSG võiks suunduda? Meie SSG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SSG tokeni hinna ennustust kohe!

