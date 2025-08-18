Mis on SOMESING (SSG)

SOMESING is a blockchain-based global mobile karaoke app. It allows anyone to enjoy singing and listening to the best quality recordings created by its users for free anytime and anywhere throughout the globe. It is characterized by its well-designed token economy through which users can transparently be rewarded for their contents as the tokens supported to the contents are automatically distributed by smart contracts on the blockchain. Launched on 2018 by a team based in Korea & Singapore, SOMESING aims to address creator's profit sharing on platform, low quality of karaoke app, barrier of paid service, untransparency of copyrights & music source suppliers in global.

Üksuse SOMESING (SSG) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on SOMESING (SSG) tänapäeval väärt? Reaalajas SSG hind USD on 0 USD. SSG turukapitalisatsioon on $ 389.22K USD. SSG ringlev varu on 5.00B USD. SSG saavutab ATH hinna summas 0.285814 USD. SSG nägi ATL hinda summas 0 USD.

