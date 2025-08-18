Rohkem infot SOLJAR

SolJar logo

SolJar hind (SOLJAR)

Loendis mitteolevad

1 SOLJAR/USD reaalajas hind:

--
----
-6.80%1D
USD
SolJar (SOLJAR) reaalajas hinnagraafik
SolJar (SOLJAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-6.80%

-10.51%

-10.51%

SolJar (SOLJAR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SOLJAR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLJARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SOLJAR muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -6.80% 24 tunni vältel -10.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SolJar (SOLJAR) – turuteave

$ 26.24K
$ 26.24K$ 26.24K

--
----

$ 26.24K
$ 26.24K$ 26.24K

999.80M
999.80M 999.80M

999,797,043.021372
999,797,043.021372 999,797,043.021372

SolJar praegune turukapitalisatsioon on $ 26.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SOLJAR ringlev varu on 999.80M, mille koguvaru on 999797043.021372. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.24K.

SolJar (SOLJAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SolJar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SolJar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SolJar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SolJar ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.80%
30 päeva$ 0-6.67%
60 päeva$ 0-82.94%
90 päeva$ 0--

Mis on SolJar (SOLJAR)

Soljar is a non-custodial, spam-free payment platform built on Solana. It allows individuals, freelancers, and businesses to receive stablecoins (USDC, USDT) and SOL directly into on-chain vaults without intermediaries. No KYC. No middlemen. No unnecessary tokens. Users can create vaults or jars, share payment links, and receive funds instantly. Each vault is a smart contract account (PDA) optimized for stablecoin usage, clean, secure, and purpose-built for modern crypto payments.

Üksuse SolJar (SOLJAR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SolJar hinna ennustus (USD)

Kui palju on SolJar (SOLJAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SolJar (SOLJAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SolJar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SolJar hinna ennustust kohe!

SOLJAR kohalike valuutade suhtes

SolJar (SOLJAR) tokenoomika

SolJar (SOLJAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLJAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SolJar (SOLJAR) kohta

Kui palju on SolJar (SOLJAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOLJAR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOLJAR/USD hind?
Praegune hind SOLJAR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SolJar turukapitalisatsioon?
SOLJAR turukapitalisatsioon on $ 26.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOLJAR ringlev varu?
SOLJAR ringlev varu on 999.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLJAR (ATH) hind?
SOLJAR saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SOLJAR madalaim (ATL) hind?
SOLJAR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SOLJAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOLJAR kauplemismaht on -- USD.
Kas SOLJAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOLJAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLJAR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.