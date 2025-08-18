Mis on SolJar (SOLJAR)

Soljar is a non-custodial, spam-free payment platform built on Solana. It allows individuals, freelancers, and businesses to receive stablecoins (USDC, USDT) and SOL directly into on-chain vaults without intermediaries. No KYC. No middlemen. No unnecessary tokens. Users can create vaults or jars, share payment links, and receive funds instantly. Each vault is a smart contract account (PDA) optimized for stablecoin usage, clean, secure, and purpose-built for modern crypto payments.

Üksuse SolJar (SOLJAR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SolJar (SOLJAR) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SolJar (SOLJAR) kohta Kui palju on SolJar (SOLJAR) tänapäeval väärt? Reaalajas SOLJAR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SOLJAR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SOLJAR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SolJar turukapitalisatsioon? SOLJAR turukapitalisatsioon on $ 26.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOLJAR ringlev varu? SOLJAR ringlev varu on 999.80M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLJAR (ATH) hind? SOLJAR saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SOLJAR madalaim (ATL) hind? SOLJAR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SOLJAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SOLJAR kauplemismaht on -- USD . Kas SOLJAR sel aastal kõrgemale ka suundub? SOLJAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLJAR hinna ennustust

