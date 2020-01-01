SolBox (SOLBOX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SolBox (SOLBOX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SolBox (SOLBOX) teave SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority. Ametlik veebisait: https://solbox.cloud Valge raamat: https://www.solbox.cloud/documents Ostke SOLBOX kohe!

SolBox (SOLBOX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SolBox (SOLBOX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 234.71K $ 234.71K $ 234.71K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 234.71K $ 234.71K $ 234.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00272572 $ 0.00272572 $ 0.00272572 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0002347 $ 0.0002347 $ 0.0002347 Lisateave SolBox (SOLBOX) hinna kohta

SolBox (SOLBOX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SolBox (SOLBOX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOLBOX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOLBOX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOLBOX tokeni tokenoomikat, avastage SOLBOX tokeni reaalajas hinda!

SOLBOX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOLBOX võiks suunduda? Meie SOLBOX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOLBOX tokeni hinna ennustust kohe!

