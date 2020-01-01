SolBox (SOLBOX) tokenoomika
SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority.
SolBox (SOLBOX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
SolBox (SOLBOX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate SOLBOX tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
SOLBOX tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.