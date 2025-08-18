Rohkem infot SOLBOX

SolBox hind (SOLBOX)

1 SOLBOX/USD reaalajas hind:

$0.00029622
$0.00029622$0.00029622
+0.30%1D
SolBox (SOLBOX) reaalajas hinnagraafik
SolBox (SOLBOX) hinna teave (USD)

SolBox (SOLBOX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SOLBOX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLBOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00272572 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SOLBOX muutunud -0.97% viimase tunni jooksul, +0.48% 24 tunni vältel -8.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SolBox (SOLBOX) – turuteave

$ 296.22K
$ 296.22K$ 296.22K

--
----

$ 296.22K
$ 296.22K$ 296.22K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SolBox praegune turukapitalisatsioon on $ 296.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SOLBOX ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 296.22K.

SolBox (SOLBOX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SolBox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SolBox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SolBox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SolBox ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.48%
30 päeva$ 0-56.31%
60 päeva$ 0-64.02%
90 päeva$ 0--

Mis on SolBox (SOLBOX)

SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SolBox (SOLBOX) allikas

Ametlik veebisait

SolBox hinna ennustus (USD)

Kui palju on SolBox (SOLBOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SolBox (SOLBOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SolBox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SolBox hinna ennustust kohe!

SOLBOX kohalike valuutade suhtes

SolBox (SOLBOX) tokenoomika

SolBox (SOLBOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLBOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SolBox (SOLBOX) kohta

Kui palju on SolBox (SOLBOX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOLBOX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOLBOX/USD hind?
Praegune hind SOLBOX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SolBox turukapitalisatsioon?
SOLBOX turukapitalisatsioon on $ 296.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOLBOX ringlev varu?
SOLBOX ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLBOX (ATH) hind?
SOLBOX saavutab ATH hinna summas 0.00272572 USD.
Mis oli kõigi aegade SOLBOX madalaim (ATL) hind?
SOLBOX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SOLBOX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOLBOX kauplemismaht on -- USD.
Kas SOLBOX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOLBOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLBOX hinna ennustust.
