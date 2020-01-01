SolARBa (SOLARBA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SolARBa (SOLARBA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SolARBa (SOLARBA) teave SolArba is a deflationary utility token. We have a unique Solana Volume but that provides consistent buybacks for LP Adds and burns. In addition there is revenue shar for holders. We have multiple pools that provide an arbitrage opportunity and a 2% Tax on Fluxbeam and transfers. The team is DOXXED and continues to build additonal utilities based on the feedback of our community. We are excited to expand to new DEXs and grow our market share. Ametlik veebisait: https://solarba.tech Ostke SOLARBA kohe!

SolARBa (SOLARBA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SolARBa (SOLARBA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 668.96K $ 668.96K $ 668.96K Koguvaru: $ 277.06K $ 277.06K $ 277.06K Ringlev varu: $ 277.06K $ 277.06K $ 277.06K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 668.96K $ 668.96K $ 668.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.81 $ 4.81 $ 4.81 Kõigi aegade madalaim: $ 0.685554 $ 0.685554 $ 0.685554 Praegune hind: $ 2.41 $ 2.41 $ 2.41 Lisateave SolARBa (SOLARBA) hinna kohta

SolARBa (SOLARBA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SolARBa (SOLARBA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOLARBA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOLARBA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOLARBA tokeni tokenoomikat, avastage SOLARBA tokeni reaalajas hinda!

SOLARBA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOLARBA võiks suunduda? Meie SOLARBA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOLARBA tokeni hinna ennustust kohe!

