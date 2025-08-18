Rohkem infot SOLARBA

SolARBa hind (SOLARBA)

1 SOLARBA/USD reaalajas hind:

$2.55
$2.55$2.55
+0.30%1D
SolARBa (SOLARBA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:16:17 (UTC+8)

SolARBa (SOLARBA) hinna teave (USD)

$ 2.54
$ 2.54$ 2.54
$ 2.57
$ 2.57$ 2.57
$ 2.54
$ 2.54$ 2.54

$ 2.57
$ 2.57$ 2.57

$ 4.81
$ 4.81$ 4.81

$ 0.685554
$ 0.685554$ 0.685554

+0.32%

-4.79%

-4.79%

SolARBa (SOLARBA) reaalajas hind on $2.55. Viimase 24 tunni jooksul SOLARBA kaubeldud madalaim $ 2.54 ja kõrgeim $ 2.57 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLARBAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.81 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.685554.

Lüliajalise tootluse osas on SOLARBA muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.32% 24 tunni vältel -4.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SolARBa (SOLARBA) – turuteave

$ 706.73K
$ 706.73K$ 706.73K

----

$ 706.73K
$ 706.73K$ 706.73K

277.06K
277.06K 277.06K

277,058.635273
277,058.635273 277,058.635273

SolARBa praegune turukapitalisatsioon on $ 706.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SOLARBA ringlev varu on 277.06K, mille koguvaru on 277058.635273. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 706.73K.

SolARBa (SOLARBA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SolARBa ja USD hinnamuutus $ +0.00824969.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SolARBa ja USD hinnamuutus $ +0.7574392500.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SolARBa ja USD hinnamuutus $ +0.2401227900.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SolARBa ja USD hinnamuutus $ +0.179579519351789.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00824969+0.32%
30 päeva$ +0.7574392500+29.70%
60 päeva$ +0.2401227900+9.42%
90 päeva$ +0.179579519351789+7.58%

Mis on SolARBa (SOLARBA)

SolArba is a deflationary utility token. We have a unique Solana Volume but that provides consistent buybacks for LP Adds and burns. In addition there is revenue shar for holders. We have multiple pools that provide an arbitrage opportunity and a 2% Tax on Fluxbeam and transfers. The team is DOXXED and continues to build additonal utilities based on the feedback of our community. We are excited to expand to new DEXs and grow our market share.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SolARBa (SOLARBA) allikas

Ametlik veebisait

SolARBa hinna ennustus (USD)

Kui palju on SolARBa (SOLARBA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SolARBa (SOLARBA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SolARBa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SolARBa hinna ennustust kohe!

SOLARBA kohalike valuutade suhtes

SolARBa (SOLARBA) tokenoomika

SolARBa (SOLARBA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLARBA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SolARBa (SOLARBA) kohta

Kui palju on SolARBa (SOLARBA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOLARBA hind USD on 2.55 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOLARBA/USD hind?
Praegune hind SOLARBA/USD on $ 2.55. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SolARBa turukapitalisatsioon?
SOLARBA turukapitalisatsioon on $ 706.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOLARBA ringlev varu?
SOLARBA ringlev varu on 277.06K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLARBA (ATH) hind?
SOLARBA saavutab ATH hinna summas 4.81 USD.
Mis oli kõigi aegade SOLARBA madalaim (ATL) hind?
SOLARBA nägi ATL hinda summas 0.685554 USD.
Milline on SOLARBA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOLARBA kauplemismaht on -- USD.
Kas SOLARBA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOLARBA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLARBA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:16:17 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.