Snowball hind (SNOB)

1 SNOB/USD reaalajas hind:

$0.003487
-4.70%1D
Snowball (SNOB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:06:20 (UTC+8)

Snowball (SNOB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00337265
24 h madal
$ 0.00369732
24 h kõrge

$ 0.00337265
$ 0.00369732
$ 3.93
$ 0
+0.37%

-4.73%

+17.47%

+17.47%

Snowball (SNOB) reaalajas hind on $0.003487. Viimase 24 tunni jooksul SNOB kaubeldud madalaim $ 0.00337265 ja kõrgeim $ 0.00369732 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNOBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.93 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SNOB muutunud +0.37% viimase tunni jooksul, -4.73% 24 tunni vältel +17.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Snowball (SNOB) – turuteave

$ 19.10K
--
$ 61.91K
5.49M
17,805,947.6439882
Snowball praegune turukapitalisatsioon on $ 19.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SNOB ringlev varu on 5.49M, mille koguvaru on 17805947.6439882. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 61.91K.

Snowball (SNOB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Snowball ja USD hinnamuutus $ -0.000173380281083035.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Snowball ja USD hinnamuutus $ +0.0139017833.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Snowball ja USD hinnamuutus $ +0.0105678078.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Snowball ja USD hinnamuutus $ +0.0016544382109973563.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000173380281083035-4.73%
30 päeva$ +0.0139017833+398.67%
60 päeva$ +0.0105678078+303.06%
90 päeva$ +0.0016544382109973563+90.28%

Mis on Snowball (SNOB)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

Snowball hinna ennustus (USD)

Kui palju on Snowball (SNOB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Snowball (SNOB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Snowball nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Snowball hinna ennustust kohe!

SNOB kohalike valuutade suhtes

Snowball (SNOB) tokenoomika

Snowball (SNOB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNOB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Snowball (SNOB) kohta

Kui palju on Snowball (SNOB) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNOB hind USD on 0.003487 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNOB/USD hind?
Praegune hind SNOB/USD on $ 0.003487. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Snowball turukapitalisatsioon?
SNOB turukapitalisatsioon on $ 19.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNOB ringlev varu?
SNOB ringlev varu on 5.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNOB (ATH) hind?
SNOB saavutab ATH hinna summas 3.93 USD.
Mis oli kõigi aegade SNOB madalaim (ATL) hind?
SNOB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SNOB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNOB kauplemismaht on -- USD.
Kas SNOB sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNOB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNOB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:06:20 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.