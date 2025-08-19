Mis on Snowball (SNOB)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Snowball (SNOB) allikas Ametlik veebisait

Snowball hinna ennustus (USD)

Kui palju on Snowball (SNOB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Snowball (SNOB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Snowball nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Snowball hinna ennustust kohe!

SNOB kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Snowball (SNOB) tokenoomika

Snowball (SNOB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNOB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Snowball (SNOB) kohta Kui palju on Snowball (SNOB) tänapäeval väärt? Reaalajas SNOB hind USD on 0.003487 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SNOB/USD hind? $ 0.003487 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SNOB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Snowball turukapitalisatsioon? SNOB turukapitalisatsioon on $ 19.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SNOB ringlev varu? SNOB ringlev varu on 5.49M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNOB (ATH) hind? SNOB saavutab ATH hinna summas 3.93 USD . Mis oli kõigi aegade SNOB madalaim (ATL) hind? SNOB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SNOB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SNOB kauplemismaht on -- USD . Kas SNOB sel aastal kõrgemale ka suundub? SNOB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNOB hinna ennustust

Snowball (SNOB) Olulised valdkonna uudised