Skey Network (SKEY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Skey Network (SKEY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Skey Network (SKEY) teave Skey Network aims to connect the physical with blockchain database via a "Blockchain or Things" bridge. Ametlik veebisait: https://skey.network/ Ostke SKEY kohe!

Skey Network (SKEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Skey Network (SKEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 745.40M $ 745.40M $ 745.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.96M $ 8.96M $ 8.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.55817 $ 0.55817 $ 0.55817 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00802851 $ 0.00802851 $ 0.00802851 Praegune hind: $ 0.00894874 $ 0.00894874 $ 0.00894874 Lisateave Skey Network (SKEY) hinna kohta

Skey Network (SKEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Skey Network (SKEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SKEY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SKEY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SKEY tokeni tokenoomikat, avastage SKEY tokeni reaalajas hinda!

SKEY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SKEY võiks suunduda? Meie SKEY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SKEY tokeni hinna ennustust kohe!

