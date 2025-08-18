Rohkem infot SKEY

Skey Network hind (SKEY)

1 SKEY/USD reaalajas hind:

$0.00846858
$0.00846858$0.00846858
-3.80%1D
Skey Network (SKEY) reaalajas hinnagraafik
Skey Network (SKEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00826663
24 h madal
$ 0.008849
24 h kõrge

$ 0.00826663
$ 0.008849
$ 0.55817
$ 0.00802851
+1.59%

-3.82%

-10.30%

-10.30%

Skey Network (SKEY) reaalajas hind on $0.00846858. Viimase 24 tunni jooksul SKEY kaubeldud madalaim $ 0.00826663 ja kõrgeim $ 0.008849 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.55817 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00802851.

Lüliajalise tootluse osas on SKEY muutunud +1.59% viimase tunni jooksul, -3.82% 24 tunni vältel -10.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Skey Network (SKEY) – turuteave

$ 6.33M
--
$ 8.49M
745.40M
1,000,000,000.0
Skey Network praegune turukapitalisatsioon on $ 6.33M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SKEY ringlev varu on 745.40M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.49M.

Skey Network (SKEY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Skey Network ja USD hinnamuutus $ -0.000336846493388608.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Skey Network ja USD hinnamuutus $ -0.0024398487.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Skey Network ja USD hinnamuutus $ -0.0006280527.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Skey Network ja USD hinnamuutus $ -0.0089010880186578.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000336846493388608-3.82%
30 päeva$ -0.0024398487-28.81%
60 päeva$ -0.0006280527-7.41%
90 päeva$ -0.0089010880186578-51.24%

Mis on Skey Network (SKEY)

Skey Network aims to connect the physical with blockchain database via a "Blockchain or Things" bridge.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Skey Network (SKEY) allikas

Skey Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Skey Network (SKEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Skey Network (SKEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Skey Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Skey Network hinna ennustust kohe!

SKEY kohalike valuutade suhtes

Skey Network (SKEY) tokenoomika

Skey Network (SKEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Skey Network (SKEY) kohta

Kui palju on Skey Network (SKEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas SKEY hind USD on 0.00846858 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SKEY/USD hind?
Praegune hind SKEY/USD on $ 0.00846858. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Skey Network turukapitalisatsioon?
SKEY turukapitalisatsioon on $ 6.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SKEY ringlev varu?
SKEY ringlev varu on 745.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKEY (ATH) hind?
SKEY saavutab ATH hinna summas 0.55817 USD.
Mis oli kõigi aegade SKEY madalaim (ATL) hind?
SKEY nägi ATL hinda summas 0.00802851 USD.
Milline on SKEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SKEY kauplemismaht on -- USD.
Kas SKEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
SKEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKEY hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.