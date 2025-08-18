Rohkem infot SIZE

SIZE hind (SIZE)

1 SIZE/USD reaalajas hind:

$0.00025385
$0.00025385
-4.80%1D
SIZE (SIZE) reaalajas hinnagraafik
SIZE (SIZE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

-4.87%

+20.84%

+20.84%

SIZE (SIZE) reaalajas hind on $0.00025385. Viimase 24 tunni jooksul SIZE kaubeldud madalaim $ 0.00025202 ja kõrgeim $ 0.0002701 näitab aktiivset turu volatiivsust. SIZEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02052368 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002213.

Lüliajalise tootluse osas on SIZE muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.87% 24 tunni vältel +20.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SIZE (SIZE) – turuteave

SIZE praegune turukapitalisatsioon on $ 247.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SIZE ringlev varu on 973.21M, mille koguvaru on 973213825.685473. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 247.05K.

SIZE (SIZE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SIZE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SIZE ja USD hinnamuutus $ +0.0000430209.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SIZE ja USD hinnamuutus $ -0.0000721484.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SIZE ja USD hinnamuutus $ -0.0002147068434854593.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.87%
30 päeva$ +0.0000430209+16.95%
60 päeva$ -0.0000721484-28.42%
90 päeva$ -0.0002147068434854593-45.82%

Mis on SIZE (SIZE)

Introducing our distinguished digital asset, distinguished by the ticker symbol $SIZE and meticulously crafted within the Solana ecosystem. As a pioneering meme token, our platform boldly underscores the significance of size, affirming that it is indeed a crucial factor in the evolving landscape of digital assets. Investing in $SIZE is an endorsement of not just the meme token trend but a conscious choice to align with a project that recognizes the pivotal role size plays in the broader context of digital assets. Our commitment to transparency, innovation, and community engagement sets us apart as a project poised for sustained growth. In conclusion, the $SIZE token is more than just a meme; it symbolizes a strategic investment within the Solana ecosystem, backed by a commitment to technological excellence and a nuanced understanding of the evolving dynamics within the blockchain industry. By integrating $SIZE into your portfolio, you are not only embracing the humor and relatability of a meme token but also aligning with a project that places size at the forefront of its narrative within the digital asset landscape.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

SIZE (SIZE) allikas

SIZE hinna ennustus (USD)

Kui palju on SIZE (SIZE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SIZE (SIZE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SIZE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SIZE hinna ennustust kohe!

SIZE kohalike valuutade suhtes

SIZE (SIZE) tokenoomika

SIZE (SIZE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIZE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SIZE (SIZE) kohta

Kui palju on SIZE (SIZE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SIZE hind USD on 0.00025385 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SIZE/USD hind?
Praegune hind SIZE/USD on $ 0.00025385. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SIZE turukapitalisatsioon?
SIZE turukapitalisatsioon on $ 247.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SIZE ringlev varu?
SIZE ringlev varu on 973.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SIZE (ATH) hind?
SIZE saavutab ATH hinna summas 0.02052368 USD.
Mis oli kõigi aegade SIZE madalaim (ATL) hind?
SIZE nägi ATL hinda summas 0.00002213 USD.
Milline on SIZE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SIZE kauplemismaht on -- USD.
Kas SIZE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SIZE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SIZE hinna ennustust.
