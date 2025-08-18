Rohkem infot SIBERT

Sibert (SIBERT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:37:23 (UTC+8)

Sibert (SIBERT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00239953
$ 0.00239953$ 0.00239953

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.10%

+7.70%

+7.70%

Sibert (SIBERT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SIBERT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SIBERTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00239953 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SIBERT muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.10% 24 tunni vältel +7.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sibert (SIBERT) – turuteave

$ 14.21K
$ 14.21K$ 14.21K

--
----

$ 14.21K
$ 14.21K$ 14.21K

959.19M
959.19M 959.19M

959,192,932.294752
959,192,932.294752 959,192,932.294752

Sibert praegune turukapitalisatsioon on $ 14.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SIBERT ringlev varu on 959.19M, mille koguvaru on 959192932.294752. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.21K.

Sibert (SIBERT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sibert ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sibert ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sibert ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sibert ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.10%
30 päeva$ 0-4.41%
60 päeva$ 0+20.66%
90 päeva$ 0--

Mis on Sibert (SIBERT)

$SIBERT incentivizes a global community of conservation advocates by offering a tangible way to support biodiversity efforts while also participating in the growing blockchain economy. Holders of $SIBERT become active stakeholders in the preservation of endangered species, fostering a sense of ownership and accountability, where it is not only a responsibility but also an opportunity for collective growth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sibert (SIBERT) allikas

Ametlik veebisait

Sibert hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sibert (SIBERT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sibert (SIBERT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sibert nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sibert hinna ennustust kohe!

SIBERT kohalike valuutade suhtes

Sibert (SIBERT) tokenoomika

Sibert (SIBERT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIBERT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sibert (SIBERT) kohta

Kui palju on Sibert (SIBERT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SIBERT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SIBERT/USD hind?
Praegune hind SIBERT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sibert turukapitalisatsioon?
SIBERT turukapitalisatsioon on $ 14.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SIBERT ringlev varu?
SIBERT ringlev varu on 959.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SIBERT (ATH) hind?
SIBERT saavutab ATH hinna summas 0.00239953 USD.
Mis oli kõigi aegade SIBERT madalaim (ATL) hind?
SIBERT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SIBERT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SIBERT kauplemismaht on -- USD.
Kas SIBERT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SIBERT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SIBERT hinna ennustust.
Sibert (SIBERT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

