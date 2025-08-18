Rohkem infot SHOGUN

Shogun hind (SHOGUN)

1 SHOGUN/USD reaalajas hind:

$0.071105
$0.071105$0.071105
-9.50%1D
Shogun (SHOGUN) reaalajas hinnagraafik
Shogun (SHOGUN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.070505
$ 0.070505$ 0.070505
24 h madal
$ 0.087445
$ 0.087445$ 0.087445
24 h kõrge

$ 0.070505
$ 0.070505$ 0.070505

$ 0.087445
$ 0.087445$ 0.087445

$ 0.193414
$ 0.193414$ 0.193414

$ 0.01257557
$ 0.01257557$ 0.01257557

+0.44%

-9.69%

+7.99%

+7.99%

Shogun (SHOGUN) reaalajas hind on $0.071022. Viimase 24 tunni jooksul SHOGUN kaubeldud madalaim $ 0.070505 ja kõrgeim $ 0.087445 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHOGUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.193414 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01257557.

Lüliajalise tootluse osas on SHOGUN muutunud +0.44% viimase tunni jooksul, -9.69% 24 tunni vältel +7.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shogun (SHOGUN) – turuteave

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

--
----

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Shogun praegune turukapitalisatsioon on $ 1.49M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHOGUN ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.49M.

Shogun (SHOGUN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shogun ja USD hinnamuutus $ -0.00762223470697647.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shogun ja USD hinnamuutus $ -0.0288247403.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shogun ja USD hinnamuutus $ -0.0175614821.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shogun ja USD hinnamuutus $ -0.00769304734328447.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00762223470697647-9.69%
30 päeva$ -0.0288247403-40.58%
60 päeva$ -0.0175614821-24.72%
90 päeva$ -0.00769304734328447-9.77%

Mis on Shogun (SHOGUN)

The era of AI is upon us, reshaping industries, economies, and the way we interact with technology. Opportunities in artificial intelligence are evolving at an unprecedented pace, creating fertile ground for innovative investment strategies that can adapt to this rapidly changing landscape. Shogun DAO emerges as a trailblazer in this revolution—a decentralized, AI-assisted investment fund dedicated to identifying and capitalizing on transformative AI projects across all market caps. By harmonizing human expertise with the precision and efficiency of AI-driven analysis, Shogun DAO redefines what it means to invest in the age of intelligence. Leveraging the power of decentralized governance, the DAO empowers its community to collectively shape the future of autonomous finance. With a focus on transparency, scalability, and inclusivity, Shogun DAO stands poised to become a cornerstone of the next financial evolution.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shogun (SHOGUN) allikas

Shogun hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shogun (SHOGUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shogun (SHOGUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shogun nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shogun hinna ennustust kohe!

SHOGUN kohalike valuutade suhtes

Shogun (SHOGUN) tokenoomika

Shogun (SHOGUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHOGUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shogun (SHOGUN) kohta

Kui palju on Shogun (SHOGUN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHOGUN hind USD on 0.071022 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHOGUN/USD hind?
Praegune hind SHOGUN/USD on $ 0.071022. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shogun turukapitalisatsioon?
SHOGUN turukapitalisatsioon on $ 1.49M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHOGUN ringlev varu?
SHOGUN ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHOGUN (ATH) hind?
SHOGUN saavutab ATH hinna summas 0.193414 USD.
Mis oli kõigi aegade SHOGUN madalaim (ATL) hind?
SHOGUN nägi ATL hinda summas 0.01257557 USD.
Milline on SHOGUN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHOGUN kauplemismaht on -- USD.
Kas SHOGUN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHOGUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHOGUN hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.