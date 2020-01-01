Shadow Liquid Staking Token (X33) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shadow Liquid Staking Token (X33) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shadow Liquid Staking Token (X33) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shadow Liquid Staking Token (X33) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.98M $ 12.98M $ 12.98M Koguvaru: $ 607.85K $ 607.85K $ 607.85K Ringlev varu: $ 607.85K $ 607.85K $ 607.85K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.98M $ 12.98M $ 12.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 133.6 $ 133.6 $ 133.6 Kõigi aegade madalaim: $ 15.08 $ 15.08 $ 15.08 Praegune hind: $ 21.31 $ 21.31 $ 21.31 Lisateave Shadow Liquid Staking Token (X33) hinna kohta

Shadow Liquid Staking Token (X33) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shadow Liquid Staking Token (X33) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate X33 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: X33 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate X33 tokeni tokenoomikat, avastage X33 tokeni reaalajas hinda!

X33 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu X33 võiks suunduda? Meie X33 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake X33 tokeni hinna ennustust kohe!

