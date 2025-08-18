Rohkem infot X33

Shadow Liquid Staking Token logo

Shadow Liquid Staking Token hind (X33)

Loendis mitteolevad

1 X33/USD reaalajas hind:

+5.30%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Shadow Liquid Staking Token (X33) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:44:50 (UTC+8)

Shadow Liquid Staking Token (X33) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.98%

+5.37%

-3.87%

-3.87%

Shadow Liquid Staking Token (X33) reaalajas hind on $21.4. Viimase 24 tunni jooksul X33 kaubeldud madalaim $ 19.99 ja kõrgeim $ 23.91 näitab aktiivset turu volatiivsust. X33kõigi aegade kõrgeim hind on $ 133.6 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 15.08.

Lüliajalise tootluse osas on X33 muutunud -0.98% viimase tunni jooksul, +5.37% 24 tunni vältel -3.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shadow Liquid Staking Token (X33) – turuteave

--
----

Shadow Liquid Staking Token praegune turukapitalisatsioon on $ 12.85M -- 24 tunnise kauplemismahuga. X33 ringlev varu on 599.68K, mille koguvaru on 599684.8382133119. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.85M.

Shadow Liquid Staking Token (X33) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shadow Liquid Staking Token ja USD hinnamuutus $ +1.09.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shadow Liquid Staking Token ja USD hinnamuutus $ -8.9611729600.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shadow Liquid Staking Token ja USD hinnamuutus $ -2.9111789600.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shadow Liquid Staking Token ja USD hinnamuutus $ -28.7033695699082.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +1.09+5.37%
30 päeva$ -8.9611729600-41.87%
60 päeva$ -2.9111789600-13.60%
90 päeva$ -28.7033695699082-57.28%

Mis on Shadow Liquid Staking Token (X33)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shadow Liquid Staking Token (X33) allikas

Ametlik veebisait

Shadow Liquid Staking Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shadow Liquid Staking Token (X33) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shadow Liquid Staking Token (X33) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shadow Liquid Staking Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shadow Liquid Staking Token hinna ennustust kohe!

X33 kohalike valuutade suhtes

Shadow Liquid Staking Token (X33) tokenoomika

Shadow Liquid Staking Token (X33) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet X33 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shadow Liquid Staking Token (X33) kohta

Kui palju on Shadow Liquid Staking Token (X33) tänapäeval väärt?
Reaalajas X33 hind USD on 21.4 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune X33/USD hind?
Praegune hind X33/USD on $ 21.4. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shadow Liquid Staking Token turukapitalisatsioon?
X33 turukapitalisatsioon on $ 12.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on X33 ringlev varu?
X33 ringlev varu on 599.68K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim X33 (ATH) hind?
X33 saavutab ATH hinna summas 133.6 USD.
Mis oli kõigi aegade X33 madalaim (ATL) hind?
X33 nägi ATL hinda summas 15.08 USD.
Milline on X33 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine X33 kauplemismaht on -- USD.
Kas X33 sel aastal kõrgemale ka suundub?
X33 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake X33 hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.