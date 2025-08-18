Mis on Seedworld (SWORLD)

Description: Seedworld is a UGC (user-generated content) gaming platform that allows individuals to create, explore, and monetize their unique worlds and experiences. It provides easy-to-use tools for users to design games, lands, and assets, even without coding knowledge. In this ecosystem, players can craft their own economies, trade assets, and shape the future of the platform. Seedworld combines the creative freedom of user-generated content with a decentralized economy, where creators, players, and investors alike can thrive. What is the native utility of the $SWORLD Token? $SWORLD is the central token in the Seedworld ecosystem. $SWORLD can be used to purchase collections, lands and cosmetics $SWORLD is the only way to acquire Seedworld’s ingame currency Ame. Even if players use FIAT to purchase Ame, a portion of the funds is used to buyback and burn $SWORLD. $SWORLD is used for Lands and Seed Roots upgrades $SWORLD offers discounts for Battle Passes $SWORLD can be staked for rewards and to get free land & island NFTs $SWORLD can be farmed for rewards. Seedworld is focusing on several key verticals: Gaming: Providing players and creators with tools to build immersive games and experiences. User-Generated Content (UGC): Empowering players to craft and share their own assets, lands, and games. Virtual Economy: Creating an integrated economy where players can trade, monetize, and invest in NFTs and virtual goods. NFTs: Seedworld uses NFTs as the foundation for ownership of in-game assets, such as land, mounts, avatars, and items, giving creators control over their content. Cross-IP Collaboration: Offering a collaborative space where players and creators interact and co-develop experiences that can scale beyond traditional gaming. How many $SWORLD tokens are there in circulation? $SWORLD Token will launch on October 23, 2024, with a total of 2,187,422,513 tokens in circulation for a total supply of 20,000,000,000 tokens. The complete breakdown is: Tokenomics: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F0drPCmXc_Yu4ExRj5Iybi5RoCQcD96sW951-fENyyU/edit?usp=sharing Who are the backers of $SWORLD? Seedworld is backed by the leading Web3gaming Incubator Seedify Where can I buy $SWORLD? Starting October 23rd, $SWORLD will be available for purchase on a number of leading decentralized exchanges and chains: Ethereum: Uniswap Base: Aerodrom Solana: Raydium BSC: Pancakeswap Arbitrum: Camelot Avalanche: LFJ

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Seedworld (SWORLD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Seedworld hinna ennustus (USD)

Kui palju on Seedworld (SWORLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Seedworld (SWORLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Seedworld nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Seedworld hinna ennustust kohe!

SWORLD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Seedworld (SWORLD) tokenoomika

Seedworld (SWORLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWORLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Seedworld (SWORLD) kohta Kui palju on Seedworld (SWORLD) tänapäeval väärt? Reaalajas SWORLD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SWORLD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SWORLD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Seedworld turukapitalisatsioon? SWORLD turukapitalisatsioon on $ 4.02M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SWORLD ringlev varu? SWORLD ringlev varu on 7.74B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWORLD (ATH) hind? SWORLD saavutab ATH hinna summas 0.00871045 USD . Mis oli kõigi aegade SWORLD madalaim (ATL) hind? SWORLD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SWORLD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SWORLD kauplemismaht on -- USD . Kas SWORLD sel aastal kõrgemale ka suundub? SWORLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWORLD hinna ennustust

Seedworld (SWORLD) Olulised valdkonna uudised