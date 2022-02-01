Seba (SEBA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Seba (SEBA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Seba (SEBA) teave SEBA token is one of the leading tokens currently in the Crypto market that is directly connected to animations and video marketing. SEBA token platforms offer a plethora of unique features and opportunities to its investor;purchasing animations is amongst them. Investors looking for animated videos or animations, in general, can purchase animations for their business. SEBA token also makes it easier for animators to purchase or sell animations on the market through SEBA NFT. Ametlik veebisait: https://sebatoken.com/ Valge raamat: https://sebatoken.com/wp-content/uploads/2022/02/Sebatoken.pdf-3.pdf Ostke SEBA kohe!

Seba (SEBA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Seba (SEBA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 163.71K $ 163.71K $ 163.71K Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 195.00M $ 195.00M $ 195.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 209.89K $ 209.89K $ 209.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00902776 $ 0.00902776 $ 0.00902776 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0004689 $ 0.0004689 $ 0.0004689 Praegune hind: $ 0.00083956 $ 0.00083956 $ 0.00083956 Lisateave Seba (SEBA) hinna kohta

Seba (SEBA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Seba (SEBA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SEBA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SEBA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SEBA tokeni tokenoomikat, avastage SEBA tokeni reaalajas hinda!

SEBA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SEBA võiks suunduda? Meie SEBA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SEBA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!