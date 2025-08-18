Rohkem infot SCOIN

SCOIN hind (SCOIN)

1 SCOIN/USD reaalajas hind:

--
----
-5.40%1D
SCOIN (SCOIN) reaalajas hinnagraafik
SCOIN (SCOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03155198
$ 0.03155198$ 0.03155198

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-5.43%

+7.63%

+7.63%

SCOIN (SCOIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SCOIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03155198 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SCOIN muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -5.43% 24 tunni vältel +7.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SCOIN (SCOIN) – turuteave

$ 12.65K
$ 12.65K$ 12.65K

--
----

$ 12.65K
$ 12.65K$ 12.65K

214.98M
214.98M 214.98M

214,981,043.3948679
214,981,043.3948679 214,981,043.3948679

SCOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 12.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SCOIN ringlev varu on 214.98M, mille koguvaru on 214981043.3948679. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.65K.

SCOIN (SCOIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SCOIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SCOIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SCOIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SCOIN ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.43%
30 päeva$ 0-24.65%
60 päeva$ 0-10.95%
90 päeva$ 0--

Mis on SCOIN (SCOIN)

Native utility token for SDrive.app. Used for paying for uploads and other services at SDrive.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse SCOIN (SCOIN) allikas

Ametlik veebisait

SCOIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on SCOIN (SCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SCOIN (SCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SCOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SCOIN hinna ennustust kohe!

SCOIN kohalike valuutade suhtes

SCOIN (SCOIN) tokenoomika

SCOIN (SCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SCOIN (SCOIN) kohta

Kui palju on SCOIN (SCOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCOIN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCOIN/USD hind?
Praegune hind SCOIN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SCOIN turukapitalisatsioon?
SCOIN turukapitalisatsioon on $ 12.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCOIN ringlev varu?
SCOIN ringlev varu on 214.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCOIN (ATH) hind?
SCOIN saavutab ATH hinna summas 0.03155198 USD.
Mis oli kõigi aegade SCOIN madalaim (ATL) hind?
SCOIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SCOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCOIN kauplemismaht on -- USD.
Kas SCOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCOIN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.