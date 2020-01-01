ROACORE (ROA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ROACORE (ROA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ROACORE (ROA) teave The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.roaland.foundation/ Valge raamat: https://roacore.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/240514_ROALAND+Whitepaper+(ENG).pdf Ostke ROA kohe!

ROACORE (ROA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ROACORE (ROA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.85M $ 5.85M $ 5.85M Koguvaru: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Ringlev varu: $ 587.00M $ 587.00M $ 587.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.47M $ 9.47M $ 9.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.01 $ 4.01 $ 4.01 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00836887 $ 0.00836887 $ 0.00836887 Praegune hind: $ 0.00996783 $ 0.00996783 $ 0.00996783 Lisateave ROACORE (ROA) hinna kohta

ROACORE (ROA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ROACORE (ROA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROA tokeni tokenoomikat, avastage ROA tokeni reaalajas hinda!

ROA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROA võiks suunduda? Meie ROA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROA tokeni hinna ennustust kohe!

