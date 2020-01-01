REVV (REVV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi REVV (REVV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

REVV (REVV) teave REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model. Ametlik veebisait: https://www.motorverse.com Valge raamat: https://motorverse.gitbook.io/revv-litepaper Ostke REVV kohe!

REVV (REVV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage REVV (REVV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.632317 $ 0.632317 $ 0.632317 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00174981 $ 0.00174981 $ 0.00174981 Lisateave REVV (REVV) hinna kohta

REVV (REVV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud REVV (REVV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REVV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REVV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REVV tokeni tokenoomikat, avastage REVV tokeni reaalajas hinda!

REVV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REVV võiks suunduda? Meie REVV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake REVV tokeni hinna ennustust kohe!

