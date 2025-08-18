Rohkem infot REVV

REVV hind (REVV)

1 REVV/USD reaalajas hind:

$0.0016314
$0.0016314
-2.70%1D
USD
REVV (REVV) reaalajas hinnagraafik
REVV (REVV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00161073
24 h madal
$ 0.00171399
24 h kõrge

$ 0.00161073
$ 0.00171399
$ 0.632317
$ 0.00093047
-4.40%

-4.48%

+2.57%

+2.57%

REVV (REVV) reaalajas hind on $0.00161019. Viimase 24 tunni jooksul REVV kaubeldud madalaim $ 0.00161073 ja kõrgeim $ 0.00171399 näitab aktiivset turu volatiivsust. REVVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.632317 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00093047.

Lüliajalise tootluse osas on REVV muutunud -4.40% viimase tunni jooksul, -4.48% 24 tunni vältel +2.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

REVV (REVV) – turuteave

$ 1.79M
--
$ 4.84M
1.11B
3,000,000,000.0
REVV praegune turukapitalisatsioon on $ 1.79M -- 24 tunnise kauplemismahuga. REVV ringlev varu on 1.11B, mille koguvaru on 3000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.84M.

REVV (REVV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse REVV ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse REVV ja USD hinnamuutus $ -0.0002097285.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse REVV ja USD hinnamuutus $ +0.0005689640.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse REVV ja USD hinnamuutus $ +0.0001519818879606533.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.48%
30 päeva$ -0.0002097285-13.02%
60 päeva$ +0.0005689640+35.34%
90 päeva$ +0.0001519818879606533+10.42%

Mis on REVV (REVV)

REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse REVV (REVV) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

REVV hinna ennustus (USD)

Kui palju on REVV (REVV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie REVV (REVV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida REVV nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake REVV hinna ennustust kohe!

REVV kohalike valuutade suhtes

REVV (REVV) tokenoomika

REVV (REVV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REVV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse REVV (REVV) kohta

Kui palju on REVV (REVV) tänapäeval väärt?
Reaalajas REVV hind USD on 0.00161019 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REVV/USD hind?
Praegune hind REVV/USD on $ 0.00161019. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on REVV turukapitalisatsioon?
REVV turukapitalisatsioon on $ 1.79M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REVV ringlev varu?
REVV ringlev varu on 1.11B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REVV (ATH) hind?
REVV saavutab ATH hinna summas 0.632317 USD.
Mis oli kõigi aegade REVV madalaim (ATL) hind?
REVV nägi ATL hinda summas 0.00093047 USD.
Milline on REVV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REVV kauplemismaht on -- USD.
Kas REVV sel aastal kõrgemale ka suundub?
REVV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REVV hinna ennustust.
