RCH Token (RCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RCH Token (RCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RCH Token (RCH) teave SOFA.org is a decentralized, non-profit organization focused on advancing the DeFi ecosystem. Our modus operandi is to promote the highest DeFi standards, support high-quality projects, and promote adoption of blockchain technologies across mainstream finance. Ametlik veebisait: https://www.sofa.org/ Valge raamat: https://docs.sofa.org/ Ostke RCH kohe!

RCH Token (RCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RCH Token (RCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.22M $ 8.22M $ 8.22M Koguvaru: $ 26.96M $ 26.96M $ 26.96M Ringlev varu: $ 26.81M $ 26.81M $ 26.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.26M $ 8.26M $ 8.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Kõigi aegade madalaim: $ 0.135479 $ 0.135479 $ 0.135479 Praegune hind: $ 0.30659 $ 0.30659 $ 0.30659 Lisateave RCH Token (RCH) hinna kohta

RCH Token (RCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RCH Token (RCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RCH tokeni tokenoomikat, avastage RCH tokeni reaalajas hinda!

RCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RCH võiks suunduda? Meie RCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RCH tokeni hinna ennustust kohe!

