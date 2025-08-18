Rohkem infot RCH

RCH Token hind (RCH)

1 RCH/USD reaalajas hind:

$0.313169
-2.90%1D
RCH Token (RCH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:50:32 (UTC+8)

RCH Token (RCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.31078
24 h madal
$ 0.330124
24 h kõrge

$ 0.31078
$ 0.330124
$ 3.31
$ 0.135479
+0.77%

-2.99%

-8.90%

-8.90%

RCH Token (RCH) reaalajas hind on $0.313169. Viimase 24 tunni jooksul RCH kaubeldud madalaim $ 0.31078 ja kõrgeim $ 0.330124 näitab aktiivset turu volatiivsust. RCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.31 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.135479.

Lüliajalise tootluse osas on RCH muutunud +0.77% viimase tunni jooksul, -2.99% 24 tunni vältel -8.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RCH Token (RCH) – turuteave

$ 8.39M
--
$ 8.44M
26.80M
26,949,073.8596066
RCH Token praegune turukapitalisatsioon on $ 8.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. RCH ringlev varu on 26.80M, mille koguvaru on 26949073.8596066. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.44M.

RCH Token (RCH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RCH Token ja USD hinnamuutus $ -0.0096776556025859.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RCH Token ja USD hinnamuutus $ +0.0264399191.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RCH Token ja USD hinnamuutus $ +0.1411636513.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RCH Token ja USD hinnamuutus $ +0.0864276156777678.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0096776556025859-2.99%
30 päeva$ +0.0264399191+8.44%
60 päeva$ +0.1411636513+45.08%
90 päeva$ +0.0864276156777678+38.12%

Mis on RCH Token (RCH)

SOFA.org is a decentralized, non-profit organization focused on advancing the DeFi ecosystem. Our modus operandi is to promote the highest DeFi standards, support high-quality projects, and promote adoption of blockchain technologies across mainstream finance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse RCH Token (RCH) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

RCH Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on RCH Token (RCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RCH Token (RCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RCH Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RCH Token hinna ennustust kohe!

RCH kohalike valuutade suhtes

RCH Token (RCH) tokenoomika

RCH Token (RCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RCH Token (RCH) kohta

Kui palju on RCH Token (RCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas RCH hind USD on 0.313169 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RCH/USD hind?
Praegune hind RCH/USD on $ 0.313169. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RCH Token turukapitalisatsioon?
RCH turukapitalisatsioon on $ 8.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RCH ringlev varu?
RCH ringlev varu on 26.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RCH (ATH) hind?
RCH saavutab ATH hinna summas 3.31 USD.
Mis oli kõigi aegade RCH madalaim (ATL) hind?
RCH nägi ATL hinda summas 0.135479 USD.
Milline on RCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RCH kauplemismaht on -- USD.
Kas RCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
RCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RCH hinna ennustust.
RCH Token (RCH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.