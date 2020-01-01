Quint (QUINT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Quint (QUINT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Quint (QUINT) teave QUINT has been commissioned by a team of investors who have strived to build a legacy ecosystem that reflects their accomplishments in life. While catering to the needs of like-minded connoisseurs through bringing to them a Boutique NFT Marketplace, Team Quint also wanted to give a taste of luxury to QUINT’s worldwide token holders through its revolutionary super-staking platform. At Quint, we like to do things differently! That's why apart from the regular staking options, we are bringing to you Super-staking Pools. These pools will yield real-world incentives such as complimentary stays in your dream destinations, supercar experiences, discounts on property purchases, hotel bookings, restaurants, spas and much more while also offering breathtaking prizes through our Luxury Raffle Pools.

QUINT's boutique NFT Marketplace will allow connoisseurs from across the globe to not just get their tailor-made NFTs designed by creative minds with an inherent eye for luxury but also get those freshly minted NFTs installed into Token Frames and delivered to their doorsteps. While building on the token's 'Super-staking Pools' concept, QUINT aims to add unique real-world collectibles to its treasury, the future upside of which will be distributed amongst the Super-staking Pool stakers. Another one of QUINT's key future goals is to develop luxury physical real estate and make the QUINT investors fractional owners in proportion of their investment in the Quint's DeFi ecosystem. These will be first of their kind DeFi usages in the crypto world and would ensure that the TVL of the Project has hard assets to boast of; not just borrowed tokens from a partner DeFi protocol Ametlik veebisait: https://quint.io/ Ostke QUINT kohe!

Quint (QUINT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Quint (QUINT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 71.77K $ 71.77K $ 71.77K Koguvaru: $ 784.00M $ 784.00M $ 784.00M Ringlev varu: $ 183.78M $ 183.78M $ 183.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 306.18K $ 306.18K $ 306.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00039053 $ 0.00039053 $ 0.00039053 Lisateave Quint (QUINT) hinna kohta

Quint (QUINT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Quint (QUINT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QUINT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QUINT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QUINT tokeni tokenoomikat, avastage QUINT tokeni reaalajas hinda!

QUINT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QUINT võiks suunduda? Meie QUINT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QUINT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!