PulsePad (PLSPAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PulsePad (PLSPAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PulsePad (PLSPAD) teave PulsePad is the premier IDO platform for projects building on PulseChain — a new Ethereum sister chain designed to provide an idyllic environment for building powerful new applications, while simultaneously reducing the load on the Ethereum network. Ametlik veebisait: https://pulsepad.io/ Ostke PLSPAD kohe!

PulsePad (PLSPAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PulsePad (PLSPAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 55.13K $ 55.13K $ 55.13K Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.447594 $ 0.447594 $ 0.447594 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00032425 $ 0.00032425 $ 0.00032425 Lisateave PulsePad (PLSPAD) hinna kohta

PulsePad (PLSPAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PulsePad (PLSPAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLSPAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLSPAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLSPAD tokeni tokenoomikat, avastage PLSPAD tokeni reaalajas hinda!

PLSPAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLSPAD võiks suunduda? Meie PLSPAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLSPAD tokeni hinna ennustust kohe!

