Mis on PRIMAL (PRIMAL)

PRIMAL combines 2 massively successful concepts: STEPN-style sports + Chiliz-style fan tokens. Designed for Mass Adoption: Connecting fans with celebrity athletes Train & earn all types of fitness activities Trade your favorite athletes fan tokens. Inner Circle PRIMAL’s Inner Circle connects fans & athletes like never before through it’s industry defining app. Think Patreon meets masterclass fuelled by the blockchain. The Inner Circle allows athletes from any discipline to create their own ecosystem supporting athletes throughout their careers offering revenue streams and media support. Users pay $PRIMAL to access the Inner Circles Fan Token Current projects connects fans to institutions. PRIMAL seeks to decentralise away from large companies and connect fans directly to their favourite athletes. Athlete Fan Tokens (ATLs) are issued by athletes so fans get real, influential interactions. Fans buy $PRIMAL to access Fan Tokens. Move2Earn Workout the way you want, when you want. Unlike other M2E projects that only focus on running and penalise you, PRIMAL is rolling out an app that rewards all types of fitness activities. Take what you have learned from athletes through the Inner Circle and start earning through the PRIMAL app immediately.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PRIMAL (PRIMAL) kohta Kui palju on PRIMAL (PRIMAL) tänapäeval väärt? Reaalajas PRIMAL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PRIMAL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PRIMAL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PRIMAL turukapitalisatsioon? PRIMAL turukapitalisatsioon on $ 69.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PRIMAL ringlev varu? PRIMAL ringlev varu on 2.88B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRIMAL (ATH) hind? PRIMAL saavutab ATH hinna summas 0.01643575 USD . Mis oli kõigi aegade PRIMAL madalaim (ATL) hind? PRIMAL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PRIMAL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PRIMAL kauplemismaht on -- USD . Kas PRIMAL sel aastal kõrgemale ka suundub? PRIMAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRIMAL hinna ennustust

