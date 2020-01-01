PREME Token (PREME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PREME Token (PREME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PREME Token (PREME) teave PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. Ametlik veebisait: https://premetoken.com/ Valge raamat: https://premetoken.com/#whitepaper Ostke PREME kohe!

PREME Token (PREME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PREME Token (PREME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 209.03K $ 209.03K $ 209.03K Koguvaru: $ 235.61M $ 235.61M $ 235.61M Ringlev varu: $ 145.58M $ 145.58M $ 145.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 338.29K $ 338.29K $ 338.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03344384 $ 0.03344384 $ 0.03344384 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00115761 $ 0.00115761 $ 0.00115761 Praegune hind: $ 0.00143579 $ 0.00143579 $ 0.00143579 Lisateave PREME Token (PREME) hinna kohta

PREME Token (PREME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PREME Token (PREME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PREME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PREME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PREME tokeni tokenoomikat, avastage PREME tokeni reaalajas hinda!

PREME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PREME võiks suunduda? Meie PREME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PREME tokeni hinna ennustust kohe!

