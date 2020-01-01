POM ($POM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi POM ($POM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

POM ($POM) teave In the ever-evolving world of cryptocurrency, meme coins have become a sensation, capturing the imagination of investors and enthusiasts alike. Enter POM Token, the newest contender poised to disrupt the market with its unique Triple Pool Mechanism, a low-fee blockchain, and a dedicated community of dog lovers and crypto enthusiasts. POM is aimed to bring all dog lovers to OG low fee chain, ready to capture the hearts and minds of crypto lovers. Together, we’ll rise and paw-sper. Ametlik veebisait: https://pombsc.com/ Ostke $POM kohe!

POM ($POM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage POM ($POM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 200.98K $ 200.98K $ 200.98K Koguvaru: $ 789.62M $ 789.62M $ 789.62M Ringlev varu: $ 789.62M $ 789.62M $ 789.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 200.98K $ 200.98K $ 200.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00557341 $ 0.00557341 $ 0.00557341 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00025058 $ 0.00025058 $ 0.00025058 Praegune hind: $ 0.00025453 $ 0.00025453 $ 0.00025453 Lisateave POM ($POM) hinna kohta

POM ($POM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud POM ($POM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $POM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $POM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $POM tokeni tokenoomikat, avastage $POM tokeni reaalajas hinda!

$POM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $POM võiks suunduda? Meie $POM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $POM tokeni hinna ennustust kohe!

