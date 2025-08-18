Rohkem infot PLQ

PLQ Hinnainfo

PLQ Valge raamat

PLQ Ametlik veebisait

PLQ Tokenoomika

PLQ Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Planq logo

Planq hind (PLQ)

Loendis mitteolevad

1 PLQ/USD reaalajas hind:

$0.00261679
$0.00261679$0.00261679
-1.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Planq (PLQ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:54:40 (UTC+8)

Planq (PLQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00260736
$ 0.00260736$ 0.00260736
24 h madal
$ 0.00268603
$ 0.00268603$ 0.00268603
24 h kõrge

$ 0.00260736
$ 0.00260736$ 0.00260736

$ 0.00268603
$ 0.00268603$ 0.00268603

$ 0.997878
$ 0.997878$ 0.997878

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-1.01%

+4.36%

+4.36%

Planq (PLQ) reaalajas hind on $0.00261679. Viimase 24 tunni jooksul PLQ kaubeldud madalaim $ 0.00260736 ja kõrgeim $ 0.00268603 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.997878 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PLQ muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -1.01% 24 tunni vältel +4.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Planq (PLQ) – turuteave

$ 366.93K
$ 366.93K$ 366.93K

--
----

$ 366.96K
$ 366.96K$ 366.96K

140.22M
140.22M 140.22M

140,231,825.3934562
140,231,825.3934562 140,231,825.3934562

Planq praegune turukapitalisatsioon on $ 366.93K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PLQ ringlev varu on 140.22M, mille koguvaru on 140231825.3934562. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 366.96K.

Planq (PLQ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Planq ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Planq ja USD hinnamuutus $ -0.0005491762.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Planq ja USD hinnamuutus $ -0.0015531077.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Planq ja USD hinnamuutus $ -0.005869947720839155.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.01%
30 päeva$ -0.0005491762-20.98%
60 päeva$ -0.0015531077-59.35%
90 päeva$ -0.005869947720839155-69.16%

Mis on Planq (PLQ)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Planq (PLQ) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Planq hinna ennustus (USD)

Kui palju on Planq (PLQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Planq (PLQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Planq nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Planq hinna ennustust kohe!

PLQ kohalike valuutade suhtes

Planq (PLQ) tokenoomika

Planq (PLQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Planq (PLQ) kohta

Kui palju on Planq (PLQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLQ hind USD on 0.00261679 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLQ/USD hind?
Praegune hind PLQ/USD on $ 0.00261679. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Planq turukapitalisatsioon?
PLQ turukapitalisatsioon on $ 366.93K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLQ ringlev varu?
PLQ ringlev varu on 140.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLQ (ATH) hind?
PLQ saavutab ATH hinna summas 0.997878 USD.
Mis oli kõigi aegade PLQ madalaim (ATL) hind?
PLQ nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PLQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLQ kauplemismaht on -- USD.
Kas PLQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLQ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:54:40 (UTC+8)

Planq (PLQ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.