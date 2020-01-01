Ongo (ONGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ongo (ONGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ongo (ONGO) teave Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique. Ametlik veebisait: https://ongo.art Ostke ONGO kohe!

Ongo (ONGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ongo (ONGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.95K $ 32.95K $ 32.95K Koguvaru: $ 998.87M $ 998.87M $ 998.87M Ringlev varu: $ 998.87M $ 998.87M $ 998.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.95K $ 32.95K $ 32.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0026628 $ 0.0026628 $ 0.0026628 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ongo (ONGO) hinna kohta

Ongo (ONGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ongo (ONGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ONGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ONGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ONGO tokeni tokenoomikat, avastage ONGO tokeni reaalajas hinda!

ONGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ONGO võiks suunduda? Meie ONGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ONGO tokeni hinna ennustust kohe!

