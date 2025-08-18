Mis on Ongo (ONGO)

Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique.

Ongo (ONGO) tokenoomika

Ongo (ONGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ongo (ONGO) kohta Kui palju on Ongo (ONGO) tänapäeval väärt? Reaalajas ONGO hind USD on 0.00003518 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ONGO/USD hind? $ 0.00003518 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ONGO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ongo turukapitalisatsioon? ONGO turukapitalisatsioon on $ 35.15K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ONGO ringlev varu? ONGO ringlev varu on 998.87M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONGO (ATH) hind? ONGO saavutab ATH hinna summas 0.0026628 USD . Mis oli kõigi aegade ONGO madalaim (ATL) hind? ONGO nägi ATL hinda summas 0.00002512 USD . Milline on ONGO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ONGO kauplemismaht on -- USD . Kas ONGO sel aastal kõrgemale ka suundub? ONGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONGO hinna ennustust

