Oddz (ODDZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Oddz (ODDZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Oddz (ODDZ) teave Oddz is the Multi-chain options trading platform on Binance Smart Chain, Polkadot & Ethereum. Enabling users to trade customized options with rewards. Ametlik veebisait: https://oddz.fi/ Ostke ODDZ kohe!

Oddz (ODDZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Oddz (ODDZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 88.75K $ 88.75K $ 88.75K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 89.41M $ 89.41M $ 89.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 99.27K $ 99.27K $ 99.27K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.68 $ 3.68 $ 3.68 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00100382 $ 0.00100382 $ 0.00100382 Lisateave Oddz (ODDZ) hinna kohta

Oddz (ODDZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Oddz (ODDZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ODDZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ODDZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ODDZ tokeni tokenoomikat, avastage ODDZ tokeni reaalajas hinda!

ODDZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ODDZ võiks suunduda? Meie ODDZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ODDZ tokeni hinna ennustust kohe!

