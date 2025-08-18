Mis on Oddz (ODDZ)

Oddz is the Multi-chain options trading platform on Binance Smart Chain, Polkadot & Ethereum. Enabling users to trade customized options with rewards.

Oddz hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oddz (ODDZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oddz (ODDZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oddz nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ODDZ kohalike valuutade suhtes

Oddz (ODDZ) tokenoomika

Oddz (ODDZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ODDZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Oddz (ODDZ) tänapäeval väärt? Reaalajas ODDZ hind USD on 0.00119955 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ODDZ/USD hind? $ 0.00119955 . Milline on Oddz turukapitalisatsioon? ODDZ turukapitalisatsioon on $ 107.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ODDZ ringlev varu? ODDZ ringlev varu on 89.41M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ODDZ (ATH) hind? ODDZ saavutab ATH hinna summas 3.68 USD . Mis oli kõigi aegade ODDZ madalaim (ATL) hind? ODDZ nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ODDZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ODDZ kauplemismaht on -- USD .

