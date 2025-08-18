Rohkem infot ODDZ

Oddz logo

Oddz hind (ODDZ)

Loendis mitteolevad

1 ODDZ/USD reaalajas hind:

$0.00119955
$0.00119955
+1.40%1D
mexc
USD
Oddz (ODDZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:47:02 (UTC+8)

Oddz (ODDZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00117678
$ 0.00117678
24 h madal
$ 0.00128084
$ 0.00128084
24 h kõrge

$ 0.00117678
$ 0.00117678

$ 0.00128084
$ 0.00128084

$ 3.68
$ 3.68

$ 0
$ 0

-0.54%

+1.46%

+29.72%

+29.72%

Oddz (ODDZ) reaalajas hind on $0.00119955. Viimase 24 tunni jooksul ODDZ kaubeldud madalaim $ 0.00117678 ja kõrgeim $ 0.00128084 näitab aktiivset turu volatiivsust. ODDZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.68 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ODDZ muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, +1.46% 24 tunni vältel +29.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Oddz (ODDZ) – turuteave

$ 107.24K
$ 107.24K

--
--

$ 119.95K
$ 119.95K

89.41M
89.41M

100,000,000.0
100,000,000.0

Oddz praegune turukapitalisatsioon on $ 107.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ODDZ ringlev varu on 89.41M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 119.95K.

Oddz (ODDZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Oddz ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Oddz ja USD hinnamuutus $ +0.0002032489.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Oddz ja USD hinnamuutus $ +0.0001621417.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Oddz ja USD hinnamuutus $ -0.0007219087606743749.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.46%
30 päeva$ +0.0002032489+16.94%
60 päeva$ +0.0001621417+13.52%
90 päeva$ -0.0007219087606743749-37.57%

Mis on Oddz (ODDZ)

Oddz is the Multi-chain options trading platform on Binance Smart Chain, Polkadot & Ethereum. Enabling users to trade customized options with rewards.

Üksuse Oddz (ODDZ) allikas

Ametlik veebisait

Oddz hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oddz (ODDZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oddz (ODDZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oddz nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Oddz hinna ennustust kohe!

Oddz (ODDZ) tokenoomika

Oddz (ODDZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ODDZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oddz (ODDZ) kohta

Kui palju on Oddz (ODDZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas ODDZ hind USD on 0.00119955 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ODDZ/USD hind?
Praegune hind ODDZ/USD on $ 0.00119955. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Oddz turukapitalisatsioon?
ODDZ turukapitalisatsioon on $ 107.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ODDZ ringlev varu?
ODDZ ringlev varu on 89.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ODDZ (ATH) hind?
ODDZ saavutab ATH hinna summas 3.68 USD.
Mis oli kõigi aegade ODDZ madalaim (ATL) hind?
ODDZ nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ODDZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ODDZ kauplemismaht on -- USD.
Kas ODDZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
ODDZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ODDZ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:47:02 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.