Nitro (NITRO) teave Nitro ($NITRO) is a decentralized meme coin built on the power of community and artificial intelligence. In an era where memes and humor drive cultural trends, Nitro blends the best of both worlds. Unlike traditional meme coins, Nitro is not just another speculative asset; it is a community-driven token where every decision is shaped by the collective will of the holders. Nitro gives power back to the people, allowing the community to directly influence its development and ensure that it remains a fun, dynamic, and sustainable project. Ametlik veebisait: https://www.nitrofrogtoken.io/ Valge raamat: https://static1.squarespace.com/static/675de88e63cd9a375fdf6fa8/t/6788e67711d6695126bdb79f/1737025143600/Nitro+Whitepaper.pdf Ostke NITRO kohe!

Nitro (NITRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nitro (NITRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Koguvaru: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B Ringlev varu: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Nitro (NITRO) hinna kohta

Nitro (NITRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nitro (NITRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NITRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NITRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NITRO tokeni tokenoomikat, avastage NITRO tokeni reaalajas hinda!

