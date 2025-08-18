Rohkem infot NITRO

Nitro hind (NITRO)

Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:41:07 (UTC+8)

Nitro (NITRO) hinna teave (USD)

Nitro (NITRO) reaalajas hind on $0.00000507. Viimase 24 tunni jooksul NITRO kaubeldud madalaim $ 0.00000506 ja kõrgeim $ 0.00000555 näitab aktiivset turu volatiivsust. NITROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00002162 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000142.

Lüliajalise tootluse osas on NITRO muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -4.84% 24 tunni vältel +14.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nitro (NITRO) – turuteave

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

Nitro praegune turukapitalisatsioon on $ 2.13M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NITRO ringlev varu on 420.00B, mille koguvaru on 420000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.13M.

Nitro (NITRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nitro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nitro ja USD hinnamuutus $ -0.0000011368.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nitro ja USD hinnamuutus $ -0.0000014649.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nitro ja USD hinnamuutus $ -0.000003613427925723288.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.84%
30 päeva$ -0.0000011368-22.42%
60 päeva$ -0.0000014649-28.89%
90 päeva$ -0.000003613427925723288-41.61%

Mis on Nitro (NITRO)

Nitro ($NITRO) is a decentralized meme coin built on the power of community and artificial intelligence. In an era where memes and humor drive cultural trends, Nitro blends the best of both worlds. Unlike traditional meme coins, Nitro is not just another speculative asset; it is a community-driven token where every decision is shaped by the collective will of the holders. Nitro gives power back to the people, allowing the community to directly influence its development and ensure that it remains a fun, dynamic, and sustainable project.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Valge raamat
Ametlik veebisait

Nitro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nitro (NITRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nitro (NITRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nitro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nitro hinna ennustust kohe!

Nitro (NITRO) tokenoomika

Nitro (NITRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NITRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nitro (NITRO) kohta

Kui palju on Nitro (NITRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas NITRO hind USD on 0.00000507 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NITRO/USD hind?
Praegune hind NITRO/USD on $ 0.00000507. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nitro turukapitalisatsioon?
NITRO turukapitalisatsioon on $ 2.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NITRO ringlev varu?
NITRO ringlev varu on 420.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NITRO (ATH) hind?
NITRO saavutab ATH hinna summas 0.00002162 USD.
Mis oli kõigi aegade NITRO madalaim (ATL) hind?
NITRO nägi ATL hinda summas 0.00000142 USD.
Milline on NITRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NITRO kauplemismaht on -- USD.
Kas NITRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
NITRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NITRO hinna ennustust.
